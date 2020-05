Brasil tem quase 300 mil casos confirmados

O número de mortes por Covid-19 continua crescendo no Brasil. Um dia após registrar, pela primeira vez, mais de mil óbitos em uma única atualização diária, o Ministério da Saúde confirmou 888 novas vítimas fatais entre terça-feira e ontem. O último balanço indica, portanto, que 18.859 pessoas já perderam a vida por conta da doença.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, referência mundial no monitoramento da pandemia, o país ocupa a 5ª posição em quantidade absoluta de mortes em todo o mundo, atrás de Estados Unidos (92.645), Reino Unido (35.785), Itália (32.330), França (28.135) e Espanha (27.888).

Em relação ao contingente total de infectados, foram confirmados 19.951 novos casos e agora são 291.579 diagnosticados. Segundo estimativas do governo federal, 116.683 pessoas já estão curadas da doença. No comparativo com outras nações, o Brasil ocupa 3ª posição em número de ocorrências, atrás dos Estados Unidos (1.539.633) e da Rússia (308.705).

São Paulo acumula 5.363 óbitos por causa da Covid-19, com 216 notificações nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria de Saúde, o estado tem 69.859 diagnósticos positivos desde o primeiro registro oficial, em 26 de fevereiro, na capital. Há casos registrados em 75% das cidades paulistas.

Há, ainda, 10,8 mil pacientes internados no estado, sendo que 6.645 estão em enfermarias e outros 4.169 em UTIs. A taxa de ocupação de leitos de tratamento intensivo está em 71,7% no estado e 87,9% na Região Metropolitana.