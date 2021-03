Brasil tem novo recorde: 2.798 mortes por Covid-19 em 24h

O país atingiu ontem 282.400 óbitos em decorrência da covid-19,depois de registrar 2.798 mortes em 24h. Outra marca que atingiu recorde é a mais alta média diária de óbitos causados pela doença. Pelo 18º dia consecutivo, a média foi de 1.976 nos últimos sete dias. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +48%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Já são 55 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil.

O recorde anterior, de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde, havia sido verificado em 10 de março, com 2.286 vítimas.

De anteontem para ontem, houve 83.926 casos confirmados de covid-19 no Brasil, elevando para 11.603.535 o total de infectados desde o início da pandemia, de acordo com os números do Ministério.

Segundo os dados do governo federal, 10.204.541 pessoas se recuperaram da doença em todo o país até o momento, com outras 1.116.867 em acompanhamento.

O Brasil em números

Na primeira onda:

Maior número de mortes em 24 h: 1.554 (19/7)

Maior média móvel de óbitos: 1.097 (25/7)

Maior período com média acima de mil: 31 dias

Maior número de óbitos em uma semana: 7.679 (de 19/7 a 25/7)

Na segunda onda:

Maior número de mortes em 24 h: 2.798 (16/3)

Maior média móvel de óbitos: 1.976 (16/3)

Maior período com média acima de mil: 55 dias

Maior número de óbitos em uma semana: 12.770 (de 7/3 a 13/3)