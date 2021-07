Brasil tem menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde março

O país teve 1.613 óbitos por Covid-19 registrados entre segunda-feira (12) e hoje (13). Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.273, a menor desde o dia 1º de março, quando estava em 1.223). O Brasil chegou a 535.924 óbitos desde o começo da pandemia em março de 2020.

Em casos confirmados o país chegou a 19.152.065 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 47.057 desses confirmados hoje (13). A média móvel nos últimos 7 dias foi de 42.466 novos diagnósticos por dia,a mais baixa desde 7 de janeiro, quando estava em 36.452.

ESTADOSE APROXIMA DOS 57 MIL ÓBITOS

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou entre segunda-feira (12) e hoje (13) 1.945 casos e 99 mortes pela Covid-19. Fazendo o estado chegar a um total de 984.554 casos confirmados e 56.947 óbitos desde o início da pandemia.

A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,78%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 919.191 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 61.2%