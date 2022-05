Brasil tem 8.195 casos e 62 mortes de Covid-19 em 24 horas

O Ministério da Saúde divulgou por meio do seu boletim epidemiológico os números da Covid-19 nas últimas 24h no Brasil. O país registrou 8.195 novos casos e 62 mortes decorrentes da doença. Desde o início da pandemia, foram registrados 30.953.579 casos e 666.453 mortes caudadas pela Covid. Os números ainda mostram que 29.944.584 se recuperaram e representam 96,7% dos infectados pela covid-19. Há ainda 342.541 casos em acompanhamento.

De acordo com Ministério da Saúde, o Distrito Federal e estados como Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins não atualizaram seus dados. Mato Grosso do Sul também não atualizou o número de óbitos. O ministério informou que os dados não foram atualizados porque as das secretarias estaduais de Saúde não informaram os números antes da divulgação do boletim.

São Paulo é o estado com maior número de casos com (5.502.590), seguido por Minas Gerais (3,4 milhões) e Paraná (2,5 milhões). Já entre os óbitos, São Paulo também lidera com (169.234) o segundo com mais número de mortes é o Rio de Janeiro com (73.797), seguido por Minas Gerais (61.544).

O Ministério da Saúde informou que até agora 434,37 milhões de doses de vacina contra a covid-19 foram aplicadas. Destas 176,98 milhões de pessoas tomaram a primeira dose, 158,97 milhões a segunda e 4,89 milhões a dose única. A primeira dose de reforço (terceira dose) foi aplicada em 85,5 milhões de pessoas e a segunda dose de reforço (quarta dose) em 4,28 milhões