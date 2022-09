Brasil se prepara para último desafio antes da Copa do Mundo do Catar

Na tarde de sexta-feira (25), os comandados de Tite venceram Gana por 3 a 0

Visando a Copa do Mundo do Catar, o treinador Tite vai ajustando a Seleção Brasileira de acordo com o planejamento tático que espera da equipe. Após vencer Gana por 3 a 0 na sexta-feira (23), no Stade Océane, em Le Havre, na França, com dois gols de Richarlison e Marquinhos, o Brasil encara nesta terça-feira (27) a Tunísia no estádio Parque dos Príncipes, casa do PSG, às 15h30.

O atacante Richarlison desabafou após a vitória, pedindo ao torcedor brasileiro mais confiança. “Trabalho, né? Venho aqui e faço meu trabalho calado. Aproveito as oportunidades e é continuar. Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim também, venho para Seleção e faço bastante gols. Toda vez que eu visto a camisa 9 eu marco gol e espero continuar assim. Espero seguir aproveitando as oportunidades do professor”, disse Richarlison.

Para a partida contra a Tunísia, último confronto antes do início da Copa do Mundo, o Brasil vem com força máxima. Após fazer um grande jogo e bater a seleção de Gana, o técnico Tite não deve baixar o ritmo da pentacampeã mundial. A seleção tunisiana também chega embalada para o duelo frente ao time de Neymar e Cia. Nas 20 edições de Copas do Mundo, a Tunísia esteve nos munsiais de 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018 na história.

As seleções de Gana e Tunísia estarão no Catar. No Grupo H, Gana que perdeu para o Brasil, vai medir forças contra Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Já a Tunísia foi sorteada no Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

A Copa do Mundo de 2022 será realizada no Catar entre 20 de novembro a 18 de dezembro de 2022 e o Brasil estreia no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, em uma partida prevista para às 16h. O jogo seguinte, contra a Suíça, está marcado para 28 de novembro, às 13h e a partida contra Camarões será no dia 2 de dezembro, às 16h.