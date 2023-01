Brasil se despede do Rei do Futebol

Lágrimas e gritos emocionados de “mil gols, mil gols, só Pele, só Pele” marcaram a despedida do Rei do Futebol. Ontem (3), por volta das 10h30, o caixão com o corpo de Pelé saiu em cortejo no carro do Corpo de Bombeiros da Vila Belmiro e passou pelas ruas de Santos e percorreu o Canal 2 e orla até o Canal 6.

O velório contou com a presença de personalidades políticas, entre elas o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os santistas Márcio França (ministro dos Portos e Aeroportos) e o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa.

Na Vila Belmiro, o que se viu foi a emoção nas vias públicas, sacadas e janelas dos prédios e hotéis, locais em que mais de 230 mil pessoas, entre amigos, fãs e familiares deram o último adeus a Edson Arantes do Nascimento.

Primeiro, o cortejo seguiu pelo Canal 2, passou pela orla da Praia de Santos e seguiu até o Canal 6, onde passou em frente à casa da mãe do Rei, Dona Celeste, de 100 anos, que não fez uma aparição pública por estar debilitada.

Milhares de moradores, por todo o caminho, se posicionaram pelas ruas do cortejo para aplaudir o eterno Rei do Futebol. Em muitos momentos, por conta da aglomeração, o caminhão do Corpo de Bombeiros encontrou dificuldade para seguir e precisou parar por alguns momentos.

O cortejo com o corpo de Pelé seguiu até o cemitério Memorial Necrópole Ecumênica, que fica perto da Vila Belmiro, para a despedida final dos familiares e o sepultamento de Edson Arantes do Nascimento, ocorreu por volta das 14h. A família respeitou decisão do Rei do Futebol, que pediu que fosse enterrado nesse espaço.

Pelé seria, até então, enterrado por escolha própria no nono andar da construção vertical, que tem vista para a Vila Belmiro. O número do andar também se tratava de uma homenagem ao pai dele, que usava a camisa 9 nos tempos de jogador.

Sai Radial Oeste. Entra Pelé

A Avenida Radial Oeste, que circunda o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, vai passar a se chamar Avenida Pelé. Entretanto, existe a possibilidade de que o nome seja Avenida Rei Pelé. Para definir o nome em definitivo, foi criada uma votação popular nas redes sociais.

O Rei Pelé tem uma forte ligação com o Maracanã. Além do milésimo gol, marcado em 1969 contra o Vasco da Gama, foi no estádio que o Santos, time de Pelé, disputou as duas finais do Mundial Interclubes, em 1962 e 1963.

Oficialmente, a via se chama Avenida Presidente Castelo Branco, mas é popularmente chamada de Radial Oeste. O decreto com a mudança será publicado hoje (4) no Diário Oficial, pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes.

Outra homenagem importante vai ser pedida pelo presidente da Fifa, Giani Infantino, que presente no velório do maior jogador de todos os tempos, disse que vai sugerir que todas as federações de futebol filiadas no mundo tenham, pelo menos, um estádio com o nome de Pelé.