Brasil registra quase 100 mil casos de Covid-19 em 24h

Já são 498.499 óbitos em decorrência da Covid-19 registradas no país e 17.801.462 casos positivos. Entre quinta-feira (17) e hoje (18) foram 2.495 mortes e 98.832 novos casos da doença; segundo maior número de contaminações diárias desde o início da pandemia. O dia com mais registros foi 25 de março, com 100.158 casos.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta sexta-feira (18). O balanço é produzido a partir das informações sobre casos e mortes recolhidas pelas secretarias estaduais de saúde.

Estado do Rio de Janeiro se aproxima dos 54 mil casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 925.518 casos confirmados e 53.923 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 2.113 novos casos e 173 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,83%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 860.776 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 66,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 42,5%.

Dentre os estados brasileiros mais afetados pela doença estão:

1- São Paulo: 3.552.727 casos / 121.238 óbitos

2- Minas Gerais: 1.724.506 casos / 44.068 óbitos

3- Paraná: 1.181.439 casos / 29.674 óbitos

4- Rio Grande do Sul: 1.176.385 casos / 30.276 óbitos

5- Bahia: 1.088.035 casos / 23.008 óbitos

6- Santa Catarina: 1.022.115 casos / 16.239 óbitos

7- Rio de Janeiro: 925.518 casos / 53.923 óbitos

8- Ceará: 861.688 casos / 21.967 óbitos

9- Goiás: 652.406 casos / 18.376 óbitos

10- Pará: 540.548 casos / 15.148 óbitos