Brasil registra maior número de casos diários desde o início da pandemia

O país registrou o maior número de casos diários de pessoas infectadas pela Covid-19 desde o início da pandemia em março de 2020. Entre terça-feira (22) e quarta-feira (23) foram 114.139 registros, chegando a um total de 18.170.778 casos. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias saltou para 77.295, também um recorde.

Já em número de mortes, o Brasil alcançou 507.240 óbitos pela Covid-19 depois de registrar 2.343 mortes entre terça-feira (22) e quarta-feira (23). Assim, a média móvel de mortes dos últimos 7 dias ficou abaixo de 2 mil pelo segundo dia seguindo, registrando 1.915.

De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.

Estado do Rio passa de 940 mil casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou entre terça-feira (22) e quarta-feira (23), 4.422 novos casos e 210 mortes em todo o estado. Chegando a um total de 941.712 casos confirmados e 54.662 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,80%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 876.606 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 63,2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 41,6%.