Brasil registra a menor taxa de vacinação em 30 anos

A menor taxa de cobertura vacinal nos últimos 30 anos foi registrada no Brasil. Os dados são alarmantes, pois segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o país está entre os dez com maior quantidade de vacinação infantil atrasada.

O Brasil está com alto risco de reintrodução do vírus da poliomielite, devida a baixa procura pela proteção. O último caso registrado da doença foi em 1989. Em toda América do Sul a cobertura vacinal contra esta doença ficou abaixo dos 80%, segundo OPAS.

As crianças estão mais suscetíveis às doenças, pois o sistema imune delas ainda se encontra em desenvolvimento. Além disso, o contato com outras crianças, que também estão nessa situação, é maior. “A imunização traz benefícios imediatos e futuros, pois previne a doença e também possíveis sequelas graves, como uma surdez depois de uma infecção ou uma diabetes decorrente de uma infecção por caxumba”, explica a pediatra e coordenadora do Centro de Vacinas Pequeno Príncipe, Heloisa Ihle Garcia Giamberardino.

O Brasil possui o Programa Nacional de Imunização (PNI), um dos maiores do mundo, que prevê o Calendário Nacional de Vacinação, que precisa sempre estar atualizado. “No caso das crianças e adolescentes, é papel dos pais ter atenção ao cronograma vacinal e levar os filhos para serem imunizados. Isso é mais do que um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é um ato de amor e responsabilidade coletiva”, completa a pediatra.

Por isso, a vacinação é fundamental e não pode ser deixada de lado. Para cada faixa etária, prematuros, crianças, adolescentes e demais idades, existem imunizantes fundamentais. As sequelas de doenças, que poderiam ser evitadas por meio das vacinas podem durar por toda a vida. Como é o caso da meningite, capaz de desencadear déficit de atenção, dificuldade na fala, problemas visuais, amputação de membro e até mesmo a morte.

“Os pais são os responsáveis pelo futuro, com saúde, dos filhos. Não vacinar a população infanto juvenil é assumir riscos, que poderiam ser evitados” Heloisa Ihle Garcia Giamberardino

Estar com a imunização garante qualidade de vida porque, prevenindo as doenças, previne-se também o tratamento ou internação. Para a especialista, pensar em longo prazo é fundamental. “As pessoas costumam estar muito atentas só no hoje e esquecem do futuro. Esquecem que a vacina é um cuidado para o futuro”, pontua.

Fato é que doenças trazem prejuízo para o desenvolvimento das crianças e adolescentes; algumas podem atrasar o crescimento, a coordenação motora, a imunidade, entre outras consequências. Não há como saber quando as enfermidades irão chegar, mas é possível preveni-las, evitando que tragam prejuízos às crianças e adolescentes. “Os pais são os responsáveis pelo futuro, com saúde, dos filhos. Não vacinar a população infanto juvenil é assumir riscos, que poderiam ser evitados”, conclui a especialista.