Brasil registra 39 mortes e 12,7 mil novos casos de Covid-19 em 24h

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (23) novos dados sobre a pandemia de covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram notificados 12,7 mil casos e 39 mortes pela doença. Segundo o levantamento feito diariamente pela pasta, o país tem, no acumulado, 30,8 milhões de casos confirmados da doença e 665,6 mil óbitos. Os pacientes recuperados são 96,9% dos casos totalizando 29,8 milhões.

O Estado de São Paulo continua com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia em março de 2020, com 5,4 milhões. Paralelo é o estado também com o maior número de óbitos por conta da doença,168,9 mil. Na sequência estão os estados de Minas Gerais (3,3 milhões de casos e 61,4 mil mortes); Paraná (2,5 milhões de casos e 43,2 mil óbitos) e Rio Grande do Sul (2,3 milhões de casos e 39,4 mil óbitos). O Rio de Janeiro ocupa a quinta posição do ranking nacional com 2.171.757 casos e 73.728 óbitos.

De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, 431,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas. 176,7 milhões de pessoas receberam a primeira dose e 158,4 milhões de pessoas receberam a segunda. Já para a dose de reforço, 84,3 milhões de pessoas tomaram a terceira dose e 3,4 milhões foram vacinadas com a quarta dose.