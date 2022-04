Brasil reencontra europeus na Copa do Mundo

A Copa do Mundo já começou, e não é mentira. Foi sorteado na tarde de hoje (01), em Doha no Catar, os grupos 8 grupos da fase inicial da competição, e a Seleção Brasileira repetirá dois confrontos do último mundial, na Rússia. Na chave G, o Brasil enfrentará as seleções da Sérvia, Suíça e Camarões. A bola rola a partir do dia 20 de novembro, para Catar e Equador, às 7 horas (horário de Brasília).

Dessa forma, pelo grupo G, o Brasil inicia a jornada no país árabe no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, pela primeira rodada da fase de grupos. Depois, enfrenta a Suíça, no dia 28, e pela última rodada, a Camarões, dia 2 de dezembro. Todos os jogos serão no Estádio al-Janoub, na cidade de Al-Wakrah, que tem capacidade para 40 mil pessoas, a princípio às 7 horas (horário de Brasília).

Líder do ranking da Fifa, de volta depois de cinco anos, o Brasil estava no pote 1 como cabeça de chave, junto com o Catar, país-sede, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. A Seleção Portuguesa terá a tarefa mais difícil na fase de grupos, pois caiu na chave H com, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Confira os oito grupos da Copa do Mundo:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Repescagem da Europa.

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Repescagem da América do Sul ou Ásia, Dinamarca e Tunísia

Grupo E: Espanha, Repescagem da América do Norte e Central ou Oceania, Alemanha e Japão.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.

Apesar do sorteio ter sido realizado hoje (1), nem todos as equipes ainda foram conhecidas. Em julho, as seleções definirão em jogo único, no Catar, as últimas vagas para o Mundial. Somente três seleções poderão avançar. Veja os confrontos:

Confira os confrontos:

– Costa Rica (América do Norte e Central) x Nova Zelândia (Oceania)

– País de Gales x Escócia/Ucrânia* (Europa)

– Peru (América do Sul) x Austrália/Emirados Árabes (Ásia);

* A partida entre Escócia e Ucrânia foi adiada da última data Fifa, por causa da invasão russa em solo ucraniano.

Os jogos no Catar serão disputados a partir das 13h, 16h, 19h e 22h do horário local, sempre com quatro jogos por dia na fase de grupos. A partir das oitavas, que iniciam no dia 3 de dezembro e se encerram no dia 6, os jogos mudam de horário. Serão às 12h e 16h, com duas partidas simultâneas em cada espaço. Confira o calendário:

Oitavas de final: 12h e 16h (horário de Brasília)

Quartas de final (Dias 9 e 10 de dezembro): 12h e 16h (horário de Brasília)

Semifinais (13 e 14 de dezembro): 16h (horário de Brasília)

Disputa do terceiro lugar (17 de dezembro): 12h (horário de Brasília).

Final (18 de dezembro): 12h (horário de Brasília)

Lista maior de Convocados e amistosos do Brasil

Antes do sorteio, foi definido por técnicos e dirigentes das seleções que disputam o Mundial a ampliação da lista de convocados de 23 para 26 nomes. A confirmação da mudança é válida para a Copa deste ano, e configura como um ponto positivo para Tite e a comissão técnica da Seleção Brasileira, que defendiam mais convocados e já faziam planos contando com a alteração.

A Seleção Brasileira já tem o calendário de amistosos definidos para se preparar para a Copa do Catar. O primeiro momento reserva três datas entre os dias 31 de maio e 14 de junho, com partidas na Austrália, devido ao contrato com a empresa detentora dos direitos dos encontros. A tendência é que sejam jogos contra Coreia do Sul e Japão. Além disso, no contrato, obrigatoriamente o Brasil precisa enfrentar a Argentina, e por isso, a CBF negocia para levar o jogo suspenso por técnicos da Anvisa, das Eliminatórias, para o local.

A AFA (Federação do futebol argentino), contudo, não pretende conversar sobre o ‘Clássico da Anvisa’ enquanto o seu recurso não for julgado no Comitê Disciplinar da Fifa. Ou seja, o imbróglio está longe de ser resolvido.

Logo depois, entre os dias 19 e 27 de setembro, ocorrerá os dois últimos certames antes da Copa. A CBF tinha a intenção de enfrentar seleções europeias, mas na mesma data Fifa os europeus terão compromissos pela Liga das Nações. Ainda não houve confirmação dos adversários. Uma semana antes da estreia no Mundial do Catar, no dia 14 de novembro Tite revela os 26 convocados para a Copa, que vão lutar pelo Hexa. São 20 anos sem o brasileiro saber o que é levantar a taça mais desejada do futebol, o terceiro mais longo jejum da história canarinho. Desde a conquista em 2002, apenas equipes do Velho Continente venceram a competição: Itália, Espanha, Alemanha e França.