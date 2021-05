Brasil receberá mais 8,2 milhões de vacinas contra a Covid-19

O Ministério da Saúde informou que até sexta-feira (14) o Brasil receberá mais 8,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o secretário executivo do ministério, Rodrigo Cruz, a pasta vai receber 4,1 milhões de doses da vacina Coronavac, 3,5 milhões da AstraZeneca e 629 mil da vacina Pfizer. Segundo Cruz, parte das vacinas da Coronavac “podem ser usadas como segunda dose para completar o esquema vacinal de todos os brasileiros”.



Niterói recebeu 2.310 doses no último sábado (11), por parte do Ministério da Saúde.

A cidade de Maricá também recebeu no sábado (8) um novo lote de 3.810 doses de vacinas contra a Covid-19. Deste total, 1.740 são de Astrazeneca e 2.070 de Coronavac. Na segunda-feira (10) iniciou o calendário para aplicação da segunda dose. No mesmo dia emitiu um comunicado informando que a vacinação estava suspensa devido ao esgotamento das doses pela alta procura pela Coronavac.

São Gonçalo, até a terça-feira (11) não tinha recebido uma nova remessa para a segunda dose da Coronavac.