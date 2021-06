Brasil recebe novo lote com mais 900 mil doses da Pfizer

A Pfizer entrega hoje mais um lote das suas doses contra a Covid-19. Ao todo serão 936 mil doses que chegam por volta das 20h no aeroporto de Viracopos (SP). O anuncio foi feito pelo Ministério da Saúde.

Ainda segundo o governo federal, até quinta-feira (3), devem chegar um total de 2,3 milhões de doses da vacina. A Pfizer prevê entregar 12 milhões de imunizantes contra a Covid-19 ao Brasil neste mês de junho.

Até o momento, chegaram ao Brasil 3,5 milhões de vacinas do laboratório norte-americano. Dois contratos firmados entre o governo federal e a Pfizer preveem 200 milhões de doses da vacina até o fim do ano.

A primeira remessa desse imunizante chegou ao país no dia 29 de abril com 1 milhão de doses. Os demais lotes tinham cerca de 628 mil doses cada.

Os primeiro lotes, seguindo indicação do governo federal, foram enviados apenas para as capitais brasileiras, devido à necessidade de acondicionamento em baixas temperaturas. Posteriormente, grandes cidades foram incluídas na logística. No dia 28 de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou novas condições de conservação e armazenamento. Chegou-se à conclusão que o imunizante pode ficar até 31 dias refrigerado entre 2ºC e 8°C, faixa de temperatura mais comum na rede pública de saúde dos municípios. Assim, agora, todas as cidades já podem receber o imunizante.

A vacina da Pfizer possui registro para uso definitivo concedido pela Anvisa e pode ser aplicado em pessoas a partir de 16 anos de idade, em duas doses.

A Anvisa recebeu uma solicitação da Pfizer para ampliar a faixa etária para adolescente com 12 anos de idade ou mais. O pedido foi protocolado no dia 13 de maio, e o prazo de avaliação é de até 30 dias.