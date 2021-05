Brasil perde para França e está fora da Olimpíada de Tóquio

A estreia do basquete 3×3 este ano na Olimpíada de Tóquio (Japão) não terá a presença do Brasil. O país deu adeus no domingo (30) à última chance de garantir a vaga nos Jogos, ao perder para a França, por 21 a 19, em duelo eletrizante pelas quartas de final do Pré-Olímpico da modalidade, na cidade de Graz (Áustria). O basquete do Brasil, comandado pelo técnico Douglas Lorite, se despede do Pré-Olímpico após três vitórias e duas derrotas.

A seleção chegou a estar na frente do marcador no início do embate, mas permitiu a virada dos franceses, que aproveitaram bem os espaços para acertar vários arremessos de longa distância. Quando faltava apenas 1min50 para o término da partida, Socas marcou para o Brasil, o que igualaria o placar em 20 a 20. No entanto, a França pediu desafio – revisão da jogada com o auxílio do árbitro de vídeo (VAR) – e a análise mostrou que a cesta do brasileiro ocorrera após o estouro da posse de bola, e o ponto foi retirado. A França voltou a liderar o placar por 20 a 19, e ainda marcou mais uma vez antes de selar a vitória por 21 a 19.

O quarteto brasileiro, formado por Jonatas Mello, André Ferros, Jefferson Socas e Fabrício Veríssimo começou ganhando da Turquia (21 a 6) e República Tcheca (21 a 14), na quarta (26), no primeiro dia de disputas. Na última sexta (28), o Brasil perdeu o primeiro jogo para a Polônia (13 a 12), mas se recuperou na sequência com triunfo sobre a Mongólia (18 a 10), que lhe garantiu nas quartas de final.