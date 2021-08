Brasil perde para EUA no goalball masculino

Em uma partida muito disputada, a seleção brasileira masculina de goalball sofreu sua primeira derrota nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. O tropeço ocorreu diante da seleção dos Estados Unidos, pelo placar de 8 a 6, em partida disputada no Centro de Convenções Makuhari Messe, na madrugada desta quinta-feira (26).

O tropeço diante dos atuais vice-campeões paralímpicos da modalidade veio após o triunfo de goleada de 11 a 2 sobre a Lituânia, atual campeã paralímpica do goalball.

O Brasil começou a disputa em ritmo acelerado, e, no primeiro lançamento, abriu o placar com Romário em cobrança de penalidade. Dois minutos mais tarde os norte-americanos conseguiram igualar, com Calahan Young. O Brasil voltou a ficar em vantagem novamente, graças a gol de Josemarcio, o Parazinho. Porém, os EUA fecharam o primeiro tempo em vantagem após gols de Tyler Merren e de Josemarcio, contra.

No início da etapa final o Brasil passou à frente no placar graças a dois gols de Leomon Moreno. Matt Simpson voltou a deixar tudo igual ao marcar para a seleção norte-americana, mas Leomon, em nova penalidade, colocou a seleção brasileira novamente em vantagem de 5 a 4.

O confronto seguiu muito equilibrado e os gols de Calahan Young (três vezes) e Daryl Walker, garantiram a vitória para a equipe norte-americana. O Brasil ainda descontou no final, com Josemarcio, mas a partida terminou mesmo com a vitória da equipe norte.