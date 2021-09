Brasil perde para Argentina na Copa do Mundo de Futsal e está fora da decisão

Seleção Brasileira fez jogo duro, mas perdeu por 2 a 1 na semifinal e vai disputar a terceira colocação

A Seleção Brasileira de Futsal fez jogo duro contra a Argentina nesta quarta-feira (29) pela Copa do Mundo da modalidade, mas não foi páreo para os atuais campeões mundiais e perdeu por 2 a 1 para os hermanos. Com a derrota, restou ao time canarinho jogar o duelo válido pelo terceiro lugar, que vai acontecer neste domingo (3) às 12 horas no horário de Brasília.

Todos os gols foram marcados no primeiro tempo, com a Argentina saindo na frente e abrindo o placar aos 11, com Vaporaki, e aos 13 com Borruto. O Brasil reagiu quatro minutos depois, aos 17, com Ferrão, diminuindo o placar. E mesmo partindo para cima tentando buscar o empate, a seleção brasileira esbarrou na defesa bem postada da Argentina, que conseguia impedir todas as finalizações brasileiras.

No segundo tempo, o Brasil conseguia criar boas jogadas, mas esbarrava em uma excelente atuação do goleiro da Argentina, Sarmiento, responsável por fazer defesas milagrosas. E quando o arqueiro não chegava a tempo, algum defensor conseguia impedir o gol. Aos 8 do segundo tempo, Gadeia cobrou escanteio e encontrou Ferrão, que finalizou aproveitando que Sarmiento estava no chão. Mas Stazzone tirou a bola na hora h.

Precisando de um empate para levar o jogo para a disputa dos pênaltis, o técnico Marquinhos Xavier optou por substituir o goleiro, colocando Dyego como goleiro-linha aos 17 do segundo tempo. Mas a Argentina se fechou ainda mais e tentava aproveitar o espaço aberto para fazer o terceiro gol aproveitando que o arqueiro brasileiro estava fora da meta. Só não ampliou a vantagem porque mandou todos os chutes para fora.

E a seleção brasileira quase chegou ao empate em cobrança de falta no último segundo, literalmente. Arthur bateu direto para o gol, mas Sarmiento defendeu mais uma, sacramentando a vitória argentina e a classificação para as finais.

O Brasil aguarda o perdedor do duelo entre Portugal e Cazaquistão, que vai acontecer nesta quinta-feira (30) às 14 horas (horário de Brasília).