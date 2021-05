Brasil passa Itália em número de mortes por milhão causadas pela covid-19

O Brasil atingiu a marca de 2.071 mortes por milhão na quarta-feira (19). Com o aumento, o país ultrapassou a Itália e subiu para a 10ª posição do ranking mundial.

Ao todo, são 441.691 vítimas da pandemia e 15.812.055 diagnósticos positivos do novo coronavírus registrados pelo Ministério da Saúde.

Em 1º de janeiro, o Brasil tinha 923 vítimas de covid por milhão de habitantes e ocupava a 21ª posição no ranking. Em menos de 5 meses, a taxa mais do que dobrou. O país subiu 11 posições e agora faz parte dos 10 países com mais mortes por milhão de habitantes no mundo.

Em 12 de maio de 2021, o país atingiu a marca de 2 mil mortes pela doença por milhão de habitantes e chegou ao 11º lugar do ranking.

Os números mostram o rápido avanço da covid-19 neste ano. Em 5 meses, 2021 registrou quase metade das mortes de toda a pandemia, que dura 15 meses.