Brasil passa dos 539 mil óbitos por Covid-19

O país registrou 1.552 mortes por Covid-19, entre quarta-feira (14) e hoje (15), e chegou a 539.050 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.244, o menor registro desde o dia 1º de março, quando estava em 1.223.

De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel de mortes acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril.

Em casos confirmados entre quarta-feira (14) e hoje (15), foram 52.720 pessoas, chegando a 19.261.741 casos em todo o país. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 42.708 novos diagnósticos por dia.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, entre quarta-feira (14) e hoje (15), 6.386 novos casos e 177 mortos, levando o estado a marca de 992.619 casos confirmados e 57.252 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia.

A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,77%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 925.436 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 59,8%.