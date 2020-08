Brasil passa dos 3,5 milhões de infectados pela Covid-19

O Brasil passou dos 3,5 milhões de casos confirmados de Covid-19. O número foi divulgado na atualização diária de quinta-feira (20) do Ministério da Saúde (MS). Nas últimas 24 horas, foram notificadas 45.323 novas pessoas infectadas. Com isso, a soma atingiu 3.501.975. Ontem, o painel registrava 3.456.652 casos acumulados.

De acordo como balanço, o total de mortes chegou a 112.304. Foram 1.204 óbitos acrescidos às estatísticas entre ontem e hoje pelas secretarias de saúde estaduais. Ontem, o sistema do MS marcava 111.100 vidas perdidas para a covid-19. Ainda há 3.187 mortes em investigação.

A atualização do Ministério registrou ainda 736.264 pessoas em acompanhamento. O número de recuperados passou de 75%, e contabiliza 2.653.407 de pacientes que não apresentam mais sinais da doença e são considerados “recuperados”.

Os Estados com mais mortes são São Paulo (27.905), Rio de Janeiro (15.074), Ceará (8.245), Pernambuco (7.303) e Pará (6.027). Já as unidades da Federação com menos óbitos são Tocantins (547), Roraima (576), Acre (595), Amapá (626) e Mato Grosso do Sul (686).

O Brasil segue na 2ª colocação no ranking de casos e mortes. A liderança é dos Estados Unidos, que, segundo o mapa da universidade Johns Hopkins, chegou a 5.565.928 pessoas infectadas e 174.051 mortes.

Já quando considerada a incidência (casos por 1 milhão de habitantes) e mortalidade (óbitos por 1 milhão de habitantes), conforme o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado ontem, o Brasil fica na 8ª posição, com índices de, respectivamente, 2.722 e 98. O país subiu um posto na lista de países por mortalidade em relação à semana passada, quando estava em 9º.