Brasil passa de 3.600 mortes em 24h

Pelo quarto dia seguido a média móvel de mortes fica diárias por Covid-19 no Brasil ficou acima da marca de 3 mil. Nas últimas 24 horas, o país registrou 3.687 mortes por complicações da doença horas e totalizou até terça-feira (13) a marca de 358.718 óbitos desde o início da pandemia.

A nova marca de óbitos representa um aumento de 3% em relação ao número de mortes da semana anterior, indicando uma tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença. As informações são do novo levantamento do consórcio de imprensa consolidado na noite de ontem (13), a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Ainda de acordo com o consórcio, nos últimos 83 dias, o país ficou acima das mil mortes diárias, 28 dias seguidos com média de mortes acima dos 2 mil; e o Brasil tem quatro dias seguidos com a média acima dos 3 mil óbitos diários.

ESTADO DO RIO TEM MAIS 4 MIL CASOS EM 24H

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até a terça-feira (13), 684.758 casos da covid-19 confirmados por exame, e 39.791 óbitos por coronavírus no estado. Entre segunda (12) e terça (13), foram contabilizados 4.401 novos casos e 347 mortes. Dos casos confirmados, 637.348 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 88.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 73,4%.

NITERÓI TEM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE ÓBITOS

A cidade de Niterói contabilizou na terça-feira (13) 32.422 pessoas infectadas pela Covid-19. Ao todo, desde o início da pandemia, 30.629 pessoas já se curaram da doença na cidade. Ainda existem 425 pessoas isoladas em casa tratando sintomas mais leves. Já 372 pacientes estão internados por apresentarem sintomas mais graves da doença.

Quanto ao número de óbitos, existe divergência entre a apuração do município e do Consórcio de Imprensa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Niterói tem 1001 óbitos. Já, de acordo com o Consórcio, o município tem 1.314 óbitos registrados.