Brasil lamenta a perda de Gal Costa

Após a confirmação da morte da cantora Gal Costa, na manhã de hoje (9), personalidades das artes e da política se manifestaram e lamentaram a perda.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma foto ao lado da cantora. Lula destacou que o legado deixado por Gal será eterno.

“O país, que Gal Costa cantava para mostrar sua cara, hoje perde uma de suas grandes vozes. Mas o legado, a obra, a lembrança e as canções serão eternas como seu nome Gal. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e milhões de admiradores”, disse Lula.

O cantor Gilberto Gil, que se apresentou diversas vezes ao lado de Gal, também se manifestou. O artista afirmou que está “impactado com a perda de sua irmã”.

“Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha Gal Costa”, disse Gil.

Vanessa da Mata, que também é cantora, postou um vídeo de Gal se apresentando e classificou a artista como “a cara do Brasil”. Vanessa também afirmou que Gal Costa era espontânea, verdadeira e livre.

“Não tenho palavras para definir tamanha perda. A cara do Brasil. A voz mais linda e sentida de muitas gerações. Uma das maiores vozes do mundo de todos os tempos. Espontânea, verdadeira, livre! Estou paralisada”, disse.

O Município de Niterói, onde Gal se apresentou em maio deste ano, recordou do show realizado em São Francisco e agradeceu à artista.

“É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento da Gal Costa, uma das maiores vozes do Brasil. Em maio deste ano, nós recebemos com muito orgulho a presença dessa grande artista em uma noite memorável em São Francisco. Uma perda inestimável para a cultura nacional e para a música popular brasileira”, disse a Prefeitura de Niterói.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento. Gal Costa tinha 77 anos e estava afastada dos palcos por conta de uma cirurgia para extração de um nódulo na fossa nasal.