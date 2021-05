Brasil irá sediar Copa América 2021

Pela segunda edição consecutiva, o Brasil irá sediar a Copa América. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou a informação, na manhã desta segunda-feira (31). Argentina e Colômbia, que seriam sedes do torneio, originalmente, desistiram de receber a competição por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus.

Com aproximadamente 45 milhões de habitantes, a Argentina já registrou mais de 3,6 milhões de casos da doença e 76 mil mortes causadas pelo vírus. “A Copa América de 2021 será disputada no Brasil. As datas de início e finalização do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela Conmebol nas próximas horas”, disse a Confederação Sul-Americana de Futebol em sua conta no Twitter.

A Copa América ocorrerá entre os dias 13 de junho e 10 de julho, com a participação de 10 seleções divididas em dois grupos. Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai estão no Grupo A. Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela formam o Grupo B. Ou seja, está mantido o calendário original.

Além da Argentina, a previsão inicial da Conmebol era fazer o torneio também na Colômbia, que, além da pandemia da covid-19 tinha desistido anteriormente pela grave crise social que tomou conta do país, com protestos em várias cidades, contrários ao atual governo.

De acordo com a Conmebol, a premiação para o campeão da Copa América será de US$ 10 milhões (cerca de R$ 57 milhões). E cada seleção participante receberá US$ 4 milhões (quase R$ 23 milhões). Em 2019, o Brasil, que foi o campeão, faturou US$ 7,5 milhões. Naquele ano, o país também sediou o torneio.