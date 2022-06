Brasil homenageia Dom Phillips e Bruno Pereira em Niterói

Niteroienses foram para frente do Cemitério Parque da Colina, no bairro de Pendotiba, para prestar homenagens para o jornalista inglês Dom Phillips, que o corpo está sendo velado, e o indigenista Bruno Araújo.

As amigas aposentadas Luana Aranha e Iara Campos, ambas de 71 anos, moradoras de Itaipu, Região Oceânica, estiveram no velório e falaram sobre a morte de Dom Phillips: “O motivo da nossa vinda é a indignação pela morte do Dom e como forma de mostrar nossa revolta com um governo assassino como o nosso. A indignação é diária, é um café nosso de todo dia. Vim me solidarizar com Dom e os familiares dele e como cidadã, me senti obrigada participar disso tudo”, contou Luana.

Iara Campos e Luana Aranha

Já a amiga Iara revelou que o problema na Amazônia vem de governos passados: “Meu sentimento é de impotência com tudo o que estamos vivendo no Brasil. Jamais imaginei viver um momento de tanta crueldade, tanta matança, sabe? Ontem, mais um índio foi morto em Mato Grosso do Sul? Até quando? Mas isso vem de governos passado, desde a época do Michael Temer em 2019, com o desmonte da Funai. É triste, mas é a nossa realidade”.

Na manhã deste domingo (26) algumas pessoas também usaram uma faixa para protestar a morte dos amigos com o dizer: “Quem mandou matar Dom e Bruno?”.