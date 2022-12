Brasil goleia Coreia com Tite comemorando com a Dança do Pombo

Na volta de Neymar ao time titular, o Brasil aplicou uma goleada por 4 a 1 na Coreia do Sul e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar na tarde desta segunda-feira (5) no estádio 974. Os gols foram marcados por Vini Jr, Neymar, Richarlison, Lucas Paquetá e Seung-Ho descontou.

Com o resultado, a Seleção Brasileira mantém a escrita de 32 anos sem perder uma partida nas oitavas – a última foi na Copa do Mundo da Itália, em 1990, para a Argentina de Maradona – e vai enfrentar a Croácia, vice-campeã na Copa do Mundo de 2018, que venceu o Japão na disputa dos pênaltis.

O primeiro gol foi marcado de um ponta para o outro. Raphinha driblou, foi até a ponta e cruzou. A bola passou por quase todos, menos para Vini Jr, que dominou e bateu com categoria para marcar o primeiro gol brasileiro aos sete minutos.

O segundo saiu três minutos depois, quando Richarlison se antecipou na grande área da Coreia e acabou derrubado por Jung Woo-Young. Pênalti bem cobrado por Neymar, que correu lentamente para a bola, viu o goleiro coreano pular de um lado para o outro, e bateu no canto direito deixando Kim Seung-Gyu de joelhos. Foi o 76º gol co camisa 10 em 123 partidas pela Seleção Brasileira, o 7º em Copa do Mundo. A Coreia tentou assustar quando Hee-Chan recebeu na esquerda, na entrada da área, ajeitou para a direita e mandou uma bomba no gol brasileiro. Alisson espalmou fazendo uma defesaça.

Mas o Brasil se impôs e o terceiro saiu aos 28 minutos, quando Richarlison dominou no campo de ataque fazendo embaixadinhas com a cabeça, puxou para o meio, tocou para Casemiro, que soltou para Marquinhos. O zagueiro tocou para Thiago Silva atrás, que ajeitou na medida para Richarlison, que dominou e chutou de esquerda tirando do goleiro. Na comemoração, o camisa 9 foi até o banco fazer a Dança do Pombo com os reservas e até Tite dançou.

O quarto foi marcado por Lucas Paquetá em passe açucarado de Vini Jr na esquerda. O atacante domina e cruzou na medida para Paquetá, que chegou batendo de direita, de primeira, para ampliar o placar.

Nos 45 minutos finais, o Brasil controlou o jogo, mas mesmo assim acabou tomando o gol de honra coreano, quando aos 30, Casemiro afastou de cabeça e a bola caiu nos pés de Seung-Ho na sobra, que dominou e bateu forte de esquerda. A bola desviou em Thiago Silva, sem chances para Alisson. Cinco minutos depois, Tite tirou o arqueiro titular e colocou Weverton, que estreou na Copa do Mundo do Catar.

Com o resultado, a Coreia do Sul volta para casa e o Brasil enfrenta a Croácia na próxima sexta-feira (9), às 12h, no estádio Education City.