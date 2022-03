Brasil goleia a Bolívia em La Paz, e bate recorde

A Seleção Brasileira voltou a golear hoje (29), na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, e aplicou 4 a 0 na Bolívia, em La Paz. Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Richarlison, duas vezes, fizeram os gols da vitória que marcou um recorde na competição. O Brasil fez a maior pontuação na fase classificatória, e terminou a campanha com 45 pontos.

Os desfalques e o risco de suspensão deram chance para outros jogadores mostrarem seu valor para Tite. Contudo, o time da casa tentou tirar proveito dos efeitos da altitude da capital boliviana. Aos 20’, Henry Vaca driblou Marquinhos e chutou rasteiro, com a bola pegando velocidade, assustando Alisson, que fez a defesa.

Os brasileiros, porém, que abriram o placar. Bruno Guimarães mostrou para o treinador o entrosamento com Paquetá, que recebeu livre para chapar no canto. O sétimo dele com a camisa da seleção.

Antes do intervalo, os bolivianos tentaram o empate. De novo, em uma bola rasteira, Villarroel chegou com perigo, mas Alisson foi seguro. No lance seguinte, o Brasil marcou o segundo. Antony chegou de novo pela direita, bateu cruzado, a bola desviou na defesa e Richarlison só completou.

A Bolívia voltou com três mudanças. E no primeiro minuto da segunda etapa, Marcelo Moreno quase diminuiu. Em escanteio pela esquerda, o atacante se esticou e colocou no cantinho, mas Alisson defendeu. O treinador da seleção canarinho também mexeu na equipe, que estava cansada devido a altitude. E novamente, quem precisava mostrar serviço, entrou pedindo passagem. Foi o caso de Martinelli, que chegou com velocidade, acabou desarmado, mas Paquetá ajeitou com classe para Bruno Guimarães marcar um golaço, o primeiro dele pela Seleção.

Martinelli fez de tudo para marcar o dele também. Primeiro, ele levou sozinho, chutou rasteiro mas o goleiro defendeu. Logo depois, o atacante driblou a zaga adversária, tocou por cima do arqueiro, mas a bola foi pra fora. Foi Richarlison, no entanto, quem definiu o placar. Mesmo cansado, o 9 de Tite foi oportunista, em nova participação de Bruno Guimarães, que tocou para o meio da área.

A Seleção Brasileira ainda tem um jogo pelas Eliminatórias contra a Argentina, daquele clássico que foi interrompido por técnicos da Anvisa. A partida, entretanto, servirá como preparação para a Copa do Mundo no Catar, em novembro, que está mais perto do que nunca.

Foto: Bruno Guimarães marcou o primeiro dele pela Seleção – Lucas Figueiredo / CBF