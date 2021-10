Brasil garante 3º lugar na Copa de Futsal

Depois de ficar fora da decisão, o time brasileiro venceu Cazaquistão neste domingo (3), na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de Futsal 2021. Em jogo emocionante e aberto, a Seleção Brasileira derrotou o Cazaquistão por 4 a 2.

Aos 12 minutos, o goleiro Higuita lançou para Akbalikov, que dominou a bola livre e bateu para abrir o placar. A equipe canarinho buscava o empate que foi difícil. No segundo tempo, as oportunidades apareceram. Logo aos cinco minutos, o Brasil contou com o erro do Cazaquistão para empatar.

Fotos: Thais Magalhães/ CBF

O brasileiro Taynan, que joga pelos cazaques, recuou para o goleiro Higuita, que estava fora do gol. O arqueiro não conseguiu chegar a tempo na bola e ela morreu dentro da rede. Empate no confronto.

Aos 11, o Brasil chegou a virar o resultado do jogo hoje, mas o tento foi anulado na revisão. No mesmo minuto o Cazaquistão ainda conseguiu voltar à frente do marcador. Yessenamanov tocou para Taynan, que meteu a bola embaixo das pernas do goleiro brasileiro e deixou o jogo em 2 a 1.

Fotos: Thais Magalhães/ CBF

Mas os cazaques não tiveram nem tempo de comemorar. No minuto seguinte, o Brasil empatou novamente, mas desta com o capitão Rodrigo. O camisa 14 tabelou com Dieguinho e de frente para o gol, estufou as redes para deixar tudo igual.

E o time brasileiro conseguiu passar à frente logo em seguida. Aos 14 minutos, Pito conseguiu recuperar a bola próximo ao gol e ela sobrou para Ferrão, de bico, virar para a partida. Por fim, um golaço de Lé, que de longe arriscou um chute e fechou a conta. Resultado final do jogo hoje: 4 a 2 para o Brasil, que ficou em 3º lugar.