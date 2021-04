Brasil faz bonito no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos

A seleção brasileira feminina teve desempenho vitorioso no Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos. Foram 62 medalhas conquistadas (18 de ouro, 24 de prata e 20 de bronze), o que rendeu o segundo lugar no quadro de medalhas da competição.

Na Natação, por exemplo, o Brasil terminou como líder no quadro de medalhas com 11 ouros, 11 pratas e 14 bronzes. Com uma equipe jovem, entre 17 e 21 anos, que teve o objetivo de dar experiência para os nadadores do país, o Brasil encerrou a competição como campeão do masculino e vice-campeão no feminino. Destaque para Lucas Peixoto, eleito senhor de Sipan, condecoração dada ao melhor atleta da competição.

A competição aconteceu entre os dias 14 e 28 de março, no Parque Olímpico da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. O presidente Luiz Fernando Coelho, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, destacou o bom desempenho do time brasileiro no torneio.

“A Consanat e a Cadda estão de parabéns pela realização do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos deste ano, ainda mais em meio a todo momento complicado que o mundo vem passando. Nós, no Brasil, estamos renovando a maioria das nossas equipes, e o Sul-Americano, com o habitual nível técnico elevado, vai dar mais bagagem para estes jovens que representaram o Brasil tão bem na Argentina”, disse o presidente.