Brasil está cada vez mais perto dos 500 mil mortos

O Brasil registrou 2.335 mortes por Covid-19 entre quarta-feira (16) e quinta-feira (17), atingindo um total de 496.172 óbitos desde o início da pandemia. O país está cada vez mais próximo dos 500 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.005, voltando a bater a marca de 2 mil pelo segundo dia seguido.

A média móvel também está acima de mil há 147 dias. Durante a chamada primeira onda, o maior tempo que este índice ficou acima de mil foi 31 dias.

Em casos confirmados já são 17.629.714 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. Sendo 85.861 confirmados no último dia.

Veja a sequência da última semana na média móvel:

Sexta-feira (11): 1.912

Sábado (12): 1.962

Domingo (13): 1.997

Segunda-feira (14): 1.970

Terça-feira (15): 1.980

Quarta-feira (16): 2.007

Quinta-feira (17): 2.005

Estado do Rio registra mais de 5 mil novos casos da doença em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou entre quarta-feira (16) e quinta-feira (17), 5.022 novos casos e 274 mortes. Chegando a um total de 923.405 casos confirmados e 53.750 óbitos por coronavírus no estado desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,82%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 855.341pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 69,6%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 44,6%.

Seis estados apresentaram mais de cem mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. A soma do total de vítimas desses locais 1.715 representa mais de 73% do total de mortes no país:

São Paulo: 619

Paraná: 330

Rio de Janeiro: 274

Minas Gerais: 255

Rio Grande do Sul: 131

Goiás: 106