A Seleção Brasileira está pronta para mais um desafio. Nesta quinta-feira (9), o Brasil enfrenta o Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. A bola rola às 21h30 na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Atual líder das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil ostenta, até aqui, uma campanha sem igual. São sete vitórias nos primeiros sete jogos, que deixam a Seleção cada vez mais perto de uma vaga no Mundial do Catar. O próximo desafio é contra o Peru, que tem sido um adversário bem frequente nos últimos anos.

Só nesse ano, as duas equipes já se enfrentaram em duas oportunidades, pela fase de grupos e pela semifinal da Copa América 2021. Em ambas, o Brasil venceu: 4 a 0 e 1 a 0. Esta será, aliás, a primeira partida “de volta” da Seleção Brasileira nestas Eliminatórias. Na ida, o Brasil derrotou o Peru por 4 a 2 em Lima. Apesar disso, o técnico Tite pregou respeito ao adversário.

“Retrospecto não ganha. O grau de dificuldade a gente sabe que tem, a qualidade a gente sabe que tem. A gente vai ter que produzir muito, jogar muito, manter regularidade nos diferentes jogos dentro do próprio jogo. Tem aquele momento em que tu vai ser dominado, mas tem que controlar, grande parte dominando, mas ser efetivo, transformar em gol. A esse contexto todo, estamos atentos”, disse Tite.

O treinador ainda confirmou a escalação que levará a campo nesta quinta-feira. Neste jogo, Tite repetirá a formação que iria atuar na partida contra a Argentina, no último domingo, que acabou suspensa: Weverton, Danilo, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Alex Sandro, Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro, Neymar e Gabi.

A delegação da Seleção Brasileira chegou a Recife ainda na terça-feira. Nesta quarta, foi até a Arena Pernambuco, para o reconhecimento do gramado no palco da partida. Durante esses dias na capital pernambucana, jogadores e comissão técnica puderam sentir o calor do povo do Recife, que tem aproveitado qualquer oportunidade para demonstrar seu carinho pela Seleção Brasileira.

“É um carinho, uma consideração. E claro que atleta, técnico, comissão, são seres humanos. Não vamos desumanizar o futebol. A gente tem sentimento, sim, e, quando vê esse carinho, claro que a gente fica mais feliz, a gente fica mais à vontade”, agradeceu Tite.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF