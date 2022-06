Brasil enfrenta Equador na segunda rodada do Torneio Internacional Sub-20

O Brasil enfrenta o Equador, nesta sexta-feira (10) a partir das 20h30min, em seu segundo desafio no Torneio Internacional Sub-20 do Espírito Santo, que é disputado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes chega animada, após estrear na competição na última quarta (8) com goleada de 5 a 2 sobre o Paraguai.

O Torneio Internacional Sub-20 é o primeiro desafio do técnico Ramon Menezes, que assumiu a seleção em março e tem como grande meta prepará-la para o Sul-Americano da categoria, previsto para janeiro de 2023. No Espírito Santo, o Brasil enfrenta adversários que também estarão na disputa do Sul-Americano.