Brasil enfrenta a Colômbia fora de casa pelas Eliminatórias

O Brasil tem, neste domingo (10), mais um desafio pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os comandados do técnico Tite enfrentam a Colômbia, fora de casa, às 18h, horário de Brasília. A Seleção Brasileira contará com o retorno do atacante Neymar.

O grande desafio da equipe comandada pelo técnico Tite é apresentar um futebol melhor do que o visto na vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela na última quinta (7). A presença do camisa 10, que vem de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, será importante para a seleção brasileira, que tenta manter os 100% de aproveitamento na competição (após vencer 9 nove vezes em 9 partidas).

Com a presença de Neymar, a expectativa é que o Brasil volte a apresentar um melhor desempenho na transição da defesa para o ataque, um dos problemas vistos no confronto contra a Vinotinto.

Além do retorno do camisa 10, o técnico Tite poderá contar com o bom momento de Raphinha. O atacante do Leeds (Inglaterra) entrou no segundo tempo contra os venezuelanos e, pela direita, criou as melhores jogadas ofensivas do Brasil.

Isso será importante para enfrentar um adversário que não é tão frágil como a Venezuela. Mesmo ocupando a 5ª posição das Eliminatórias com 14 pontos, a Colômbia é candidata real a conseguir uma vaga para o próximo Mundial. Assim, jogando em casa, deve criar problemas para a defesa verde e amarela.

Provável escalação

O Brasil deve ir a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Fred, Fabinho e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Neymar e Gabigol.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF