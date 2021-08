Brasil encerra participação na vela com 9º lugar de Fernanda e Ana Barbachan na classe 470

As disputas da vela nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 terminaram nesta quarta-feira, 4 de agosto, com as regatas da medalha da classe 470. Fernanda Oliveira, primeira mulher a conquistar medalha na vela, o bronze em Pequim ao lado de Isabel Swan, e Ana Barbachan foram as representantes brasileiras em Enoshima e fecharam a participação delas na 9ª colocação geral, com o 10º lugar na regata final.



“Nós já fomos sexto e oitavo em outras edições dos Jogos. Então, a regata de hoje pedia que a gente tentasse alguma coisa diferente para tentar subir na classificação. Isso acabou não acontecendo. Não conseguimos ir para o grupo da frente no início da regata e ainda cometemos um erro no final que ainda passaram dois barcos por nós, que comprometeram duas posições no geral. A gente já sabe que se não arrisca, não anda na frente. É um balanço difícil de fazer. Mas estamos felizes com a campanha que a gente fez, vencendo duas regatas da série”, disse Fernanda.



“Quando você se propõe a competir no esporte de alto rendimento, no nível olímpico, a gente está sujeito às coisas não darem certo. Todo mundo aqui procura a excelência, está preparado para fazer o seu melhor, mas às vezes não acontece. Temos que fazer as leituras certas e levar as coisas positivas para o futuro. O gosto ruim daqui a pouco passa e ficam os ensinamentos e as coisas boas”, analisou Ana.



Essa foi a despedida da parceria que já dura mais de 10 anos. A partir de Paris 2024, a classe 470 passa a ser mista. Agora, as duas agora voltam para casa e vão analisar os próximos passos. O Brasil termina a participação na vela em Tóquio tendo como principais resultados o ouro de Martine Grael e Kahena Kunze na 49erFX, e as participações nas regatas dos barcos da laser, com Robert Scheidt (8º), da 470 com Fernanda e Ana (9º), com a RsX de Patrícia Freitas (10º) e com a Nacra 17 de Gabriela Nicolino e Samuel Albrecht (10º). A modalidade soma, agora, 19 medalhas olímpicas na história, sendo oito de ouro, três de prata e oito de bronze.



“Eu acho que a participação foi dentro do objetivo que era manter a tradição de conquistar medalha. Foram poucas ocasiões que tivemos mais de uma medalha. Diante das circunstâncias, terminamos aqui como o quinto melhor país na vela, com uma medalha de ouro que foi histórica. Isso, somado a quatro participações na regata final, mostra uma situação boa, principalmente se contarmos que boa parte da equipe ficou impossibilitada de treinar e competir na Europa por causa da pandemia. As equipes que tiveram melhor condição de treinar foram as meninas do 49erFX porque as duas têm passaporte europeu e o Robert que mora na Itália. Os outros tiveram muita dificuldade de viajar e isso traz um impacto no treinamento. Mesmo assim, acredito que o balanço é positivo”, disse Torben Grael, chefe da equipe.

Foto: Wander Roberto/COB