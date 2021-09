Brasil encara a Argentina na semifinal da Copa do Mundo de Futsal

Seleção Brasileira busca vaga na decisão e tenta conquista o hexa

Uma das semifinais da Copa do Mundo de Futebol de Salão reservou um clássico sul-americano. Isso porque a Seleção Brasileira vai jogar contra a Argentina pela semifinal da competição. A disputa pela vaga na final acontece nesta quarta-feira (29), a partir das 14 horas no horário de Brasília, em Kaunas, na Lituânia. O Brasil tenta a conquista da sexta taça mundial na modalidade.

Maior vencedor da Copa do Mundo com cinco títulos, o Brasil chega nas semifinais com 100% de aproveitamento. Foram três vitórias na primeira fase diante de Vietnã, República Tcheca e Panamá. E dois triunfos no mata-mata, contra o Japão, nas oitavas de final, e diante do Marrocos, pelas quartas de final, em confronto disputado neste domingo. Até aqui, o Brasil marcou 23 gols e sofreu apenas quatro.

Do outro lado, os argentinos são os atuais campeões do mundo. Assim como a Canarinho, os hermanos venceram todos os jogos da fase grupos contra Irã, Sérvia e Estados Unidos. Nas oitavas de final, vitória diante do Paraguai. Enquanto a vaga nas semifinais foi conquistada na disputa de pênaltis diante da Rússia e sob os olhares atentos da delegação brasileira. No total, a Argentina balançou as redes 24 vezes e sofreu cinco gols.