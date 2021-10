Brasil empata com a Colômbia e perde 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Em mais uma exibição abaixo do esperado, a Seleção Brasileira empatou em 0x0 com a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jogo aconteceu na cidade colombiana de Barranquilla. Com o resultado, o Brasil perdeu os 100% de aproveitamento na competição.

A partida contou com a volta de Neymar ao time titular. O camisa 10 do Brasil e do Paris Saint-Germain estava suspenso no duelo contra a venezuela, na quinta-feira passada. Contudo, assim como os demais comandados de Tite, o craque não estava em noite inspirada.

O desempenho do time melhorou apenas na parte final do segundo tempo, quanto o técnico colocou o jovem Raphinha, do Leeds United/ING, na vaga de Gabriel Barbosa, do Flamengo. Foi nos pés de Raphinha que a Seleção consgeuiu mais chances no ataque, mas faltava qualidade na finalização.

Em relação à classificação, o Brasil continua na liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo, com 28 pontos. A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira (14) contra o Uruguai, em Manaus.

Foto: Divulgação/CBF