Brasil é vice no AmeriCup no masculino e no feminino

As seleções brasileiras masculina e feminina de basquete 3×3 conquistaram, no domingo (14), o vice-campeonato da AmeriCup, a Copa América da modalidade, disputada em Miami (Estados Unidos). Em ambas as finais, as equipes foram superadas pelos favoritos anfitriões. O segundo lugar, nos dois gêneros, garantiu vaga para o Brasil na Copa do Mundo do ano que vem, na Antuérpia (Bélgica).

A primeira decisão foi a feminina. A equipe composta por Vitória Marcelino, Lays da Silva, Vanessa Sassá e Thayná Silva foi superada pelas norte-americanas por 21 a 9. A partida encerrou pouco antes dos dez minutos regulamentares (ocorre quando um dos times chega a 21 pontos). Thayná foi a principal jogadora brasileira na final, com quatro pontos.

A final masculina foi equilibrada na maior parte do tempo, com trocas de liderança no placar. Restando quatro minutos para o fim, quando os EUA venciam por 14 a 13, o Brasil cometeu a sexta falta. A partir daí, os norte-americanos teriam direito a um lance livre a cada nova infração brasileira. Os anfitriões tomaram o controle e fecharam o duelo em 21 a 15.