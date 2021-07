Brasil é prata no skate com Kelvin Hoefler

Saiu a primeira medalha olímpica brasileira, nos Jogos de Tóquio 2020. No início da tarde deste domingo no Japão (madrugada no Brasil), o skatista Kelvin Hoefler, na estreia da modalidade nos jogos, faturou a medalha de prata no street e fez história ao se tornar o primeiro medalhista do país na modalidade no evento esportivo. Na Ariake Sports Park Skateboarding, o brasileiro foi superado apenas pelo japonês Yuto Horigome.

“Essa medalha é um ganho para o skate de todo o Brasil, pelo que nós atletas viemos trabalhando. Essa medalha não é só minha, é de todos os skatistas do Brasil e de toda a galera que torce por nós. Eu senti essa energia durante a competição, não temos público nos Jogos Olímpicos, então eu estava vendo as mensagens no telefone, vendo minhas redes sociais e sentindo toda a energia da torcida”, contou Hoefler.

Na disputa das preliminares, o skatista brasileiro competiu na segunda bateria. Com 34.69 pontos, Kelvin passou para a final na quarta colocação. Somente os oito melhores competidores, entre os 20 participantes, se classificavam para a disputa das medalhas. O primeiro colocado foi o francês Aurelien Giraud, com 35.88 pontos.

Na decisão, o brasileiro chegou a liderar a disputa, mas acabou ultrapassado pelo adversário japonês. Kelvin somou 36.15 pontos contra 37.18 de Yuto Horigome. A medalha de bronze ficou com americano Jagger Eaton. “Não fosse o vento, eu poderia ter ganhado o ouro. Infelizmente, errei duas manobras por conta disso”, afirmou Kelvin

O skatista brasileiro diz que a conquista da medalha e a participação nos Jogos Olímpicos parecem um sonho. “Nunca tinha representado o Brasil num evento assim. Eu nem sei o que está acontecendo ainda. Liguei o tempo todo para a minha mulher (Ana Paula) durante a competição. Ela me incentiva muito, dá aquele empurrãozinho a mais. Já choramos juntos com essa medalha. Outra pessoa que me ajuda muito é a Pâmela Rosa, que sabe muito da técnica do skate”.

Foto: Joanne Roriz/COB