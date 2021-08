Brasil é ouro no futebol masculino

A seleção brasileira masculina de futebol levou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020.O time ganhou de 2 a 1 contra a Espanha, com gols de Matheus Cunha e Malcom.

A partida foi emocionante e teve direito a tudo: pênalti, prorrogação e recuperação no fim da partida para o time do Brasil.

Com a vitória a seleção brasileira é bicampeã olímpica. Esta foi a sétima medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O país está em 19ª lugar no ranking.

Foto: Gaspar Nóbrega COB