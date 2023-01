Brasil é o segundo país com mais jovens “Nem Nem” no mundo

Leonardo Oliveira Brito



Um estudo elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aponta que 36% das pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos não estudam nem trabalham no país. Ou seja, o Brasil é atualmente o segundo país com maior percentual de jovens “Nem Nem” do mundo, ficando apenas atrás da África do Sul.



“Nem nem” são pessoas que nem estudam e nem trabalham, em geral moram na casa dos pais e não tem interesse em procurar algo para fazer.



Diante desses dados, seria o mercado de trabalho que ao exigir cada vez mais habilidades, impede que os jovens estejam inseridos? Ou o governo que não oferece políticas públicas que oportunizem os adolescentes se capacitarem de forma correta? O desemprego no Brasil chegou a 8,7% no terceiro trimestre de 2022, a educação é listada com um dos piores índices do mundo ocupando o 53º lugar entre 65 países avaliados pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), fatos que estão diretamente ligados a parte de juventude que apesar de muito ligada na internet, não estuda e não trabalha, ainda mais no cenário pós pandemia.

Para Brenda Santos, diretora de Operações da JA Brasil, entidade que atendeu a mais de 300 mil jovens em 2022, é preciso que haja uma reunião de esforços para tirar o Brasil desse ranking, o que pode gerar um colapso social sem precedentes.

Podemos afirmar que os jovens, principalmente os das classes mais pobres, foram deixados à deriva nos últimos dois anos. A JA Brasil, juntamente com seus parceiros, trabalhou no sentido de não deixar essa crise ficar ainda maior. Precisamos que os governos olhem definitivamente para esse problema, que já chegou ao seu limite — alerta Brenda.