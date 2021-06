Brasil é o 9º país do mundo com mais mortes por Covid

Dados do “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford, mostrou que o Brasil passou Itália, Eslovênia e Bélgica em maio e se tornou o 9º país com mais mortes por Covid-19 proporcionais à sua população. À frente do Brasil estão apenas nações pequenas da Europa, todas com 10 milhões de habitantes ou menos, como Hungria, San Marino e Montenegro.

Em termos absolutos, o Brasil é o 2º país com mais afetado do mundo, com mais de 461 mil mortes por Covid-19, atrás apenas dos EUA, que tem 594 mil óbitos e é o 17º no ranking proporcional.

O Brasil já era, desde meados de abril, o país mais afetado das Américas, quando passou Estados Unidos, México e Peru e se tornou a 13ª nação com mais óbitos por milhão de habitantes do mundo.

Desde então, ultrapassou também o Reino Unido em 29 de abril, a Itália em 18 de maio, a Eslovênia no dia 21 e a Bélgica na sexta-feira (28).

Dos países à frente do Brasil, os mais populosos são a República Tcheca (10,7 milhões habitantes) e Hungria (9,6 milhões). Os menores são San Marino (34 mil habitantes) e Montenegro (628 mil).