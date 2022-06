Brasil é considerado ‘a capital mundial’ do Surfe

Neste sábado (18), é comemorado o Dia Mundial do Surfe. No topo do ranking, o Brasil já é chamado lá fora de “capital do surfe”. por causa dos campeões mundiais e olímpico, no topo de ranking das principais competições e até indicados ao ‘Oscar’ do esporte.

Há quem diga que os fenômenos do ‘Brazilian Storm’, – termo criado pela imprensa americana, para falar sobre a nova geração de surfistas brasileiros que vem se destacando no cenário mundial – , elevaram o patamar do Brasil, ampliando a participação em várias modalidades.

O Brasil reúne grandes nomes do surfe, como Carlos Burle, Ítalo Ferreira, Maya Gabeira, Adriano de Souza, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Pedro Scooby, Lucas Chumbo e entre outros, a lista é extensa, mas todos têm em comum o alto nível de desempenho ao longo dos anos.

Além de elevar o patamar do esporte, conseguiram ‘furar a bolha’, ampliar o lifestyle e se tornar popstars, figurando em capas dos maiores periódicos do mundo. E todos eles com a leveza e o modo despojado que o surf respira.

O primeiro medalhista olímpico foi Ítalo Ferreira, que começou a surfar ainda criança, no Rio Grande do Norte, com uma tampa de caixa de isopor que seu pai guardava os peixes que pescava. Com garra e determinação, se consagrou um dos maiores surfistas da atualidade, sendo o terceiro brasileiro a vencer a Liga Mundial de Surf, em 2019.

Dois anos depois, ele se tornou o primeiro campeão Olímpico de Surf da história, na estreia do esporte, e ainda protagonizou o documentário A curiosa história de Ítalo Ferreira. Italo não parou por aí: neste ano, ele continuou a fazer história, e se tornou o primeiro surfista do mundo a estampar uma lata limitada de uma marca de energético.

Chumbo e Scooby concorrem ao prêmio de ‘Surfista do Ano’ no ‘Oscar’ das ondas gigantes, o Red Bull Big Wave Awards 2022. Chumbo coleciona diversos títulos recentes, como Nazaré Tow Surfing Challenge e a Puerto Escondido Cup, e ainda compete na categoria de ‘Maior Onda na Remada’ e ‘Maior Onda de Town-in’. Assim como Chumbo, Scooby também concorre na categoria ‘Maior Onda de Town-in’.

Vanguarda do Surfe

Em fevereiro de 2020, a carioca Maya Gabeira parou o planeta quando bateu o recorde mundial feminino após surfar a maior onda do mundo. O recorde foi de 22,4 metros em Nazaré, Portugal, uma marca oficializada pelo Guinness World Records em 10 de setembro 2020.

Carlos Burle foi o primeiro brasileiro – e um dos primeiros surfistas do mundo – a praticar o freesurf, modalidade em que o surfista não participa de competições, focando todo o seu tempo em encontrar a onda perfeita.

Burle também esteve na vanguarda do tow- in, técnica utilizada para colocar surfistas dentro de ondas gigantes. Além disso, o atleta já chegou até a surfar pororocas, o encontro das águas dos rios e do oceano, que pode gerar ondas de até 10 metros de altura e 35 quilômetros por hora, muito comuns na região norte do Brasil.

Surf x Skimboard

Há quem diga que as duas modalidades não podem andar juntas, mas Lucas Chumbo, um dos maiores big riders da atualidade, decidiu ajudar Lucas Fink, primeiro campeão mundial não-americano de skimboard, a encarar seu maior desafio até então: surfar uma onda gigante em uma prancha de skimboard.

A prancha dessa modalidade é menor que a de Surf e não possui quilhas, que dão estabilidade à prancha, ou strep, corda presa no tornozelo do surfista, que garante que a prancha não “fuja” depois de uma queda. O feito, que deve entrar para o livro de recordes, rendeu um documentário, Skimboard Nazaré, que acompanha a dupla nessa jornada, desde a preparação até o sucesso de surfar uma gigante de Nazaré.

A tempestade brasileira – Adriano de Souza – ou Mineirinho – foi o segundo brasileiro a se consagrar campeão do mundo, em 2015. Recentemente, aos 34 anos, ele anunciou sua aposentadoria, depois de 16 anos competindo na elite do surf.

O surf brasileiro é tão respeitado que Mineirinho foi convidado para ser técnico do time italiano de surf, enquanto se preparam para Paris-2024. Ele também fez parte da série Ride to the Roots, em que grandes nomes do esporte voltam aos seus locais de origem para contar suas histórias.