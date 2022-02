Brasil domina o Paraguai e vence por 4 a 0 em mais um teste nas eliminatórias

O jogo começou com a sensação de goleada após o gol de Raphinha logo nos primeiros minutos. O lance foi anulado após o juiz consultar o VAR e a avaliação durar quase 5 minutos. Foi apontado um toque de cotovelo de Raphinha. Já classificado e com muita vantagem na tabela das eliminatórias o time de Tite seguiu atacando e o Paraguai se defendendo. Com um ótimo volume de jogo o mesmo Raphinha abriu de verdade o placar da partida com um lançamento de Marquinhos. O camisa 19 marcou seu 3º gol em 7 jogos pela Seleção Brasileira com uma linda jogada, cortando para a canhota e batendo firme para as redes do goleiro Silva aos 27 minutos da etapa inicial.

O primeiro tempo registrou uma briga entre torcedores do Cruzeiro e Atlético Mineiro, que abriu um grande buraco numa parte das arquibancadas do Mineirão. A polícia Militar foi acionada e deteve alguns dos envolvidos na confusão. Segundo as informações da Polícia Militar de Minas Gerais, cerca de 20 torcedores foram detidos acusados de participar do ato de violência no estádio.

O segundo tempo começou com o mesmo domínio do time do Brasil que não fez substituições, mas o segundo gol só saiu aos 16 minutos com Philippe Coutinho num lindo lance de fora da área, O camisa 20 deu um lindo chute após receber um passe de Marquinhos. Coutinho não marcava com a amarelinha desde 2020.

No final quando o jogo parecia caminhar sem novidades, a seleção marcou mais 2 gols, com Anthony finalizando de pé esquerdo numa assistência de Everton Ribeiro aos 38 minutos da etapa complementar. Aos 42 minutos Rodrygo que entrou no lugar de Lucas Paquetá, finalizou com o pé direito após um ótimo passe de Bruno Guimarães e a seleção fechou o placar em 4 a 0.

A seleção chegou a 32 jogos sem derrota nas Eliminatórias, maior invencibilidade da história da competição. Tite segue sem perder no torneio: 22 vitórias e cinco empates.

Resumo da seleção de Tite.

Brasil – Ederson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá (Rodrygo) e Coutinho (Bruno Guimarães); Raphinha (Everton Ribeiro), Vini Jr. (Antony) e Matheus Cunha (Gabriel Jesus)

16ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo.

39 pontos

Próximo jogo contra o Chile dia 24 de março.