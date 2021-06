Brasil deve receber cerca de 44 milhões de doses de vacina em junho

Junho será o mês que o país receberá mais vacinas contra a Covid-19 desde o início da campanha de imunização. Serão 43,8 milhões de imunizantes da Pfizer, AstraZeneca/Oxford e da Coronavac do Instituto Butantan.

A projeção inicial do Ministério da Saúde era de entregar 54 milhões de doses de imunizantes contra o novo coronavírus no mês. De acordo com o secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, só da vacina da AstraZeneca serão distribuídas quase 25 milhões de doses.

Da Pfizer, serão entregues 12,8 milhões de doses. Já o Instituto Butantan fornecerá cerca de 5 milhões da Coronavac.