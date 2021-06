Brasil contabiliza a maior alta de casos desde 25 de março

O Brasil se aproxima da metade do ano ainda sem a certeza de total imunização da população em 2021. E, entre terça-feira (1) e ontem, foram registrados mais 92.115 novos casos de Covid-19, acumulando o total de 16.717.687 brasileiros já infectados pela doença. Esse foi o maior registro, em 24 horas, visto desde 25 de março. O número de óbitos fechou o dia em 2.390. Já são 467.702 brasileiros que perderam a vida em decorrência da Covid-19.



A média móvel de mortes dos últimos sete dias se manteve na casa dos 1.800, fechando ontem em 1.868. Este número está acima de 1.000 há 133 dias. Durante a chamada primeira onda, o maior tempo que a média móvel ficou

acima de mil foi de 31 dias.



Veja a sequência da última semana na média móvel:

Quinta (27): 1.766

Sexta (28): 1.806

Sábado (29): 1.836

Domingo (30): 1.844

Segunda (31): 1.849

Terça (1º): 1.870

Quarta (2): 1.868

ESTADO REGISTRA MAIS 5,2 MIL CASOS

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que já foram ultrapassados os 51 mil óbitos depois de registrar 256 mortes ontem. Já o número de casos chegou a 874.560 ao registrar a marca de 5.258 casos confirmados entre terça-feira (1) e ontem. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,84%, a maior do país.

Entre os casos confirmados, 809.567 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 82,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 59,3%.



Além do Rio de Janeiro, outros cinco Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: São Paulo (717), Minas Gerais (324), Paraná (161), Rio Grande do Sul (130) e Goiás (121).