Brasil conquista quatro medalhas no primeiro dia de Paralimpíadas

País levou um ouro, uma prata e dois bronzes, todos conquistados na natação

O primeiro dia de competições em Tóquio foi positivo para o Brasil nas Paralimpíadas. Isso porque os atletas brasileiros conquistaram quatro medalhas, todas na natação, no Centro Aquático de Tóquio. O destaque foi Gabriel Bandeira, ouro nos 100m borboleta da classe S14, com direito a recorde paralímpico. Gabriel Geraldo foi prata nos 100 costas da classe S2, Phelipe Rodrigues terminou em terceiro nos 50m livre da classe S10 e Daniel Dias ficou com o bronze nos 200m livre da classe S5.

Gabriel Bandeira, de 21 anos, venceu os 100m borboleta, pela classe S14 (para atletas com deficiência intelectual), com o tempo de 54s76, marca que também valeu o novo recorde paralímpico da prova. A prata ficou com Reece Dunn, da Grã-Bretanha (55s12), enquanto o australiano Benjamin Hance foi o medalha de bronze (56s90).

Já outro Gabriel, o Geraldo, de 19 anos, foi o primeiro medalhista do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A prata veio na prova dos 100m costas, na classe S2, com o tempo de 2min02s47. O ouro ficou com Alberto Abarza, do Chile (2min00s40), enquanto Vladimir Danilenko, do Comitê Paralímpico Russo, ganhou o bronze (2min02s74).

Phelipe Rodrigues conquistou o bronze nos 50m livre da classe S10. O nadador cravou 23s50, atrás do campeão Rowan Crothers (23s21), da Austrália, e de Maksym Krypak (23s33), da Ucrânia.

E Daniel Dias segue quebrando marcas. Nadador paralímpico mais vencedor da história, o atleta, de 33 anos, conquistou a medalha de bronze nos 200m livre da classe S5. Esse é o 25º pódio em Paralimpíadas em sua carreira. A marca do brasileiro foi 2min38s61, atrás do italiano Francesco Bocciardo (ouro com 2min26s76, novo recorde paralímpico) e do espanhol Antoni Ponce (2min35s20).

“Foram cinco anos muito difíceis. A gente ficou sem treinar, enfrentou muita coisa. Mas saber que minha família está me acompanhando, meus filhos, isso me deu força, independentemente do que está acontecendo aqui eu vou me divertir, vou chorar bastante. Meus últimos Jogos, então quero aproveitar cada momento”, afirmou o atleta.

Desde as Paralimpíadas de 2008, em Pequim, na China, Daniel Dias sobe consecutivamente ao pódio. Já são 14 ouros, sete pratas e quatro bronzes.

Outros resultados na natação

José Ronaldo da Silva, 40, na prova dos 100m (classe S1 – atletas com as maiores limitações físico-motoras) havia sete competidores. Eles disputaram diretamente a final e o brasileiro terminou em quinto, com o tempo de 3min03s18. O ouro foi do israelense Iyad Shalabi, a prata do ucraniano Anton Kol e o bronze para o italiano Francesco Bettella.

Na classe S10, a brasileira Mariana Ribeiro terminou a final dos 50m livres na quinta colocação, com o tempo de 28s58. O pódio ficou assim: Anastasiia Gontar (Comitê Paralímpico Russo), Aurelie Rivard (Canadá) e Chantalle Zijderveld (Holanda). Já Maria Carolina Santiago, em uma prova que não é sua especialidade, terminou na sexta colocação a final dos 100m borboleta classe S13. O pódio foi formado por Carlotta Gilli (Itália), Daria Pikalova (Comitê Paralímpico Russo) e Alessia Berra (Itália).

E Douglas Matera terminou na sétima colocação, com a marca de 58s53, os 100m borboleta classe S13. O pódio teve Ikhar Boki (Belarus), Islam Aslanov (Uzbequistão) e Oleksii Virchenko (Ucrânia).

Foto: Miriam Jeske/CPB