Brasil chega a 13 milhões de infectados

Comparado aos dias anteriores, o Brasil teve hoje uma redução no número de registros de óbitos diários. Foram 1.319 mortes pela doença e 28.645 novos casos de infecção por coronavirus. O que ajudou o país a alcançar a marca de 13.013.601. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias ficou em 2.698.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, referência nos balanços ao longo da pandemia, o mundo contabiliza hoje mais de 131 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Com o marco ultrapassado hoje, o Brasil responde, então, por cerca de 10% de todos os casos no planeta desde o início do ano passado.

O número de pessoas recuperadas subiu para 11.436.189. Já a quantidade de pacientes com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 1.244.660.

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (77.165), Rio de Janeiro (37.693), Minas Gerais (25.713), Rio Grande do Sul (20.600) e Paraná (17.405). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.298), Amapá (1.334), Roraima (1.352), Tocantins (2.113) e Sergipe (3.617).