Brasil cada vez mais perto dos 500 mil óbitos por Covid-19

O Brasil registrou 928 mortes por Covid-19 entre domingo (13) e hoje (14), totalizando 488.404 óbitos desde o início da pandemia. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia são pessoas que testaram positivo, sendo 40.865 desses confirmados no último dia.

Ainda há 3.841 falecimentos em investigação. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que um paciente morre, mas a causa segue sendo apurada mesmo após a declaração do óbito.

Às segundas-feiras, porém, o número costuma ser mais baixo devido a um represamento de dados que acontece como consequência do final de semana. Como parâmetro, a média móvel de mortes ficou em 1.970.

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (118.213). Em seguida vêm Rio de Janeiro (53.015), Minas Gerais (43.154), Rio Grande do Sul (29.701) e Paraná (28.177). Já na parte de baixo da lista, com menos vidas perdidas para a pandemia, estão Roraima (1.679), Acre (1.719), Amapá (1.769), Tocantins (3.029) e Alagoas (5.020).

Estado do Rio passa de 900 mil casos

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou entre domingo (13) e ontem (14) 3.520 novos casos e 17 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,83%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 845.952 pacientes se recuperaram da doença. Desde o começo da pandemia foram contabilizados 909.341 casos confirmados e 53.015 óbitos por coronavírus no estado.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 71,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 46,1%.