Brasil bate novo recorde com mais de 3.600 óbitos

O Brasil não para de quebrar recordes diariamente. Foram 3.668 mortes, entre anteontem e ontem. Com isso, o país chegou a 317.936 óbitos. Outro recorde que o Brasil alcançou é a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias, que chegou a 2.728. O pior índice pelo quinto dia consecutivo.

Já o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 12.658.109. Entre ontem e hoje, foram confirmados 84.494 novos diagnósticos.a

De acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa, julho/2020 tinha sido o pior mês da pandemia, com 32.912 óbitos em decorrência da covid-19. Hoje, o pior mês é março com 62.918 mortes. Um aumento de 91,17% em oito meses.

Veja a sequência da última semana na média móvel:

Quarta (24): 2.279

Quinta (25): 2.276

Sexta (26): 2.400 (recorde)

Sábado (27): 2.548 (recorde)

Domingo (28): 2.598 (recorde)

Segunda (29): 2.655 (recorde)

Terça (30): 2.728 (recorde)

O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 é liderado por São Paulo (73.492), Rio de Janeiro (36.432), Minas Gerais (23.915), Rio Grande do Sul (19.432) e Paraná (16.521). Já as Unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.253), Amapá (1.292), Roraima (1.320), dados referentes a ontem, Tocantins (2.007) e Sergipe (3.478).