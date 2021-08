Brasil avança a cinco finais na natação paralímpica

Os atletas brasileiros estão classificados para cinco finais da natação nesta segunda-feira. Dono de 27 medalhas paralímpicas, sendo três de bronze em Tóquio, Daniel Dias (classe S5) vai disputar nos 50m costas às 6h18. Na fase classificatória, Daniel fechou a prova em 37s19, quinto lugar na classificação geral.

Gabriel Melone (classe S5) estará na final dos 50m borboleta. Ele fez o tempo de 32s93 e terminou a classificatória na 6º posição geral. Na mesma prova, Talisson Glock fechou em 33s89 e foi eliminado após encerrar sua participação em 9º lugar.

Depois do ouro nos 50m livre S11, Wendell Belarmino briga por mais um pódio na prova dos 200m medley (classe S11). Com o tempo de 2min38s59, Wendell avançou em sétimo lugar na classificação geral. A prova está marcada para as 6h53.

Por fim, nas finais individuais, Maiara Barreto (classe S3) se classificou para a final dos 100m livre na sétima colocação geral, com o tempo de 2min12s02.

Na última prova desta segunda-feira, o time brasileiro masculino estará na decisão do revezamento 4x100m livre – 34 pontos. A equipe avançou com o quinto melhor tempo (3min59s03).