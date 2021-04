Branco se recupera da Covid e recebe alta

O ex-jogador de futebol Branco recebeu alta hospitalar, na tarde deste sábado (3), depois de 18 dias internado com sintomas graves da Covid-19. Prestes a completar 57 anos no domingo de páscoa, o tetracampeão do mundo e coordenador da seleção brasileira masculina de base saiu do hospital Copastar acompanhado de familiares.

Branco, que estava intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 16 de março, foi para um quarto particular na última quarta-feira (31/03), após reagir bem aos medicamentos e ser retirado do aparelho de ventilação mecânica.

O caso do ex-jogador era delicado, em razão do sobrepeso e de comorbidades.

Na saída do hospital ele foi recebido com flores e aplaudido pela equipe médica.

Branco foi um dos dez membros da delegação da CBF que viajou a Recife para etapa de preparação da seleção sub-18. A CBF abriu mão da Granja Comary e utilizou as instalações do Retrô FC, entre 25 de fevereiro e 5 de março, clube contra o qual o selecionado brasileiro jogou amistosamente, vencendo pelo placar de 7 a 1 o time da casa.