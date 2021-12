Bragantino, Fluminense e América-MG se classificam à Libertadores

Os donos das vagas para a próxima Libertadores que faltavam ser definidas no Campeonato Brasileiro foram conhecidos na quinta-feira (8). O Red Bull Bragantino se classificou à fase de grupos da competição continental de maneira direta, enquanto Fluminense e América-MG disputarão a etapa preliminar. Eles se unem a Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Athletico-PR, que já estavam assegurados.

O Massa Bruta derrotou o Internacional por 1 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), chegando a 56 pontos e garantindo o sexto lugar do Brasileiro. É a primeira vez que o clube do interior de São Paulo, que passou a competição inteira entre os seis primeiros colocados, disputará a Libertadores.

O Fluminense bateu a lanterna Chapecoense por 3 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, garantindo-se pela segunda temporada seguida na maior competição de clubes do continente. Os cariocas encerraram a Série A na sétima posição, com 54 pontos, ficando com a vaga na fase preliminar da Libertadores. O Verdão do Oeste, em contrapartida, despediu-se da primeira divisão com apenas 15 pontos, e a pior campanha de um clube na era dos pontos corridos, iniciada em 2003.